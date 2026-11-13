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Resumen

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Las semana bursátil estuvo marcada por la crisis de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA), Nvidia. (Foto: AP)
Las semana bursátil estuvo marcada por la crisis de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA), Nvidia. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumó un 0,10%, tras las pérdidas en el sector tecnológico, que se vio arrastrado, principalmente, por la crisis de Nvidia y la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang.

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