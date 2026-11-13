Wall Street cerró este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumó un 0,10%, tras las pérdidas en el sector tecnológico, que se vio arrastrado, principalmente, por la crisis de Nvidia y la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang.

Al toque de la campana, el Dow Jones ganó 50 puntos, hasta los 52.347; el selectivo S&P 500 restó un 0,40%, hasta los 7.561 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió 0,91%, hasta las 25.136 unidades.

Sin embargo, en el cómputo semanal, el Dow Jones avanzó un 2,07%, el S&P 500 ganó un 2,51% y el Nasdaq sumó un 2,27%.

Las semana bursátil estuvo marcada por la crisis de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA), Nvidia, después de que dimitiera su ya expresidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración tras admitir una relación extramarimonial y en medio de una investigación interna sobre sus vínculos con una empresaria, exejecutiva de Megaspeed, acusada por las autoridades estadounidenses de espionaje para China.

Las acciones de Nvidia cayeron un 2,01% al cierre de la sesión y un 12,75% en los últimos cinco días, mientras la compañía atraviesa un periodo de incertidumbre bajo el liderazgo, al menos temporal, de su actual directora financiera, Colette Kress.

El fondo iShares Semiconductor ETF bajó este viernes un 3,67% después de que otras compañías del sector como AMD y Broadcom perdieran un 8,75% y un 4,76%, respectivamente.

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Mientras, Microsoft, que había comenzado la jornada con pérdidas, logró remontar y ganó un 0,17% tras la interrupción global del jueves que afectó a Outlook, Teams, Microsoft 365 y Copilot, cuyos servicios ya se están restableciendo.

Más allá del sector tecnológico, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 0,2%, hasta 88,56 dólares el barril, terminando a la baja una semana volátil en la que los operadores han puesto el foco en Estados Unidos e Irán.

En el cómputo semanal, el Texas retrocedió un 1,7%. En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,19%, hasta los 3.878 dólares la onza, y la plata un 2,71%, hasta los 48,71 dólares la onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos subió hasta el 5,149%, tras sumar 4,6 puntos básicos, a la espera de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés elevados.