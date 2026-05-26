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Al cierre del parqué neoyorquino el Dow Jones cayó 0,23% y el selectivo S&P 500 anotó un nuevo récord de 0,61%. (ANGELA WEISS / AFP)
Al cierre del parqué neoyorquino el Dow Jones cayó 0,23% y el selectivo S&P 500 anotó un nuevo récord de 0,61%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto: su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 0,23% y el selectivo S&P 500 anotó un nuevo récord mientras los inversores siguen pendientes de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

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