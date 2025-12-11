Wall Street cierra mixto y el Dow Jones alcanza récord tras el recorte de tasas de interés de la Fed

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, alcanzó un nuevo récord intradía, apoyado en parte por el recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Al toque de campana, el Dow sumó 646 puntos, un 1,34% más, hasta 48.704 puntos; el S&P 500 también logró un récord y ganó 0,21%, hasta 6.901 enteros, mientras que el Nasdaq terminó con una bajada del 0,26%, hasta 23.593 enteros.

La Fed cumplió ayer las expectativas de los analistas al anunciar un nuevo recorte de tipos, dejando el referencial entre el 3,5% y el 3,75%.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que la nueva bajada de tipos no supone “un cambio alcista” a largo plazo.

Esto se debe a que la Fed “ha señalado que va a hacer una pausa en los recortes”, lo que significa que 2026 comenzará “sin un impulso favorable” para las acciones.

El experto señala además que entre los miembros de la Fed hubo varios votos en contra de los recortes, por lo que es probable que el regulador “siga dividido una vez que un nuevo presidente, presumiblemente más moderado, asuma el cargo”.

Según el portal económico CNBC, el Dow también se vio impulsado hoy por los decepcionantes resultados de la tecnológica Oracle, ya que los inversores abandonaron las acciones tecnológicas y apostaron por empresas que “pueden beneficiarse del crecimiento de la economía estadounidense”.

Oracle, que terminó la sesión con una bajada del 10,83%, divulgó ayer unos resultados trimestrales por debajo de las previsiones del mercado y en un contexto en el que se ha avivado el temor a una burbuja en la inteligencia artificial (IA).

Del mismo modo, también apoyó al índice la subida de Visa en un 6 %, después de que Bank of America mejorara la calificación de sus acciones de “neutral” a “comprar”.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este jueves un 1,47%, hasta 57,60 dólares el barril, con el foco puesto de nuevo en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y en la tensión entre EE.UU. y Venezuela.