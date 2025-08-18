Wall Street cierra mixto y el Dow Jones baja 0,08%

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,08% tras una jornada de poco movimiento marcada por las expectativas en el ámbito geopolítico y la política monetaria.

Al fin de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones se situó en 44.911 puntos y el selectivo S&P 500 bajó 0,01%, hasta 6.449 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq se mantuvo a flote, con un avance del 0,03%, hasta 21.629 enteros.

La semana pasada, la bolsa cerró con ganancias acumuladas y los tres indicadores cerca de niveles récord.

Según los analistas, los inversores están pendientes esta semana de un posible proceso de paz para la guerra en Ucrania tras la sucesión de reuniones de alto nivel entre los mandatarios de EE.UU., Rusia, Ucrania y varios líderes europeos, con repercusiones geopolíticas y económicas.

El otro factor de movimiento será la Reserva Federal, que publica el miércoles las actas de su reunión de julio, en la que el banco central dejó los tipos sin cambios. Su presidente, Jerome Powell, interviene el viernes en el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming).

En el plano corporativo, esta semana se esperan los resultados trimestrales de varias cadenas minoristas que servirán de termómetro de la confianza del consumidor, como Walmart, Target y Home Depot.

Por sectores, predominaron las pérdidas y estuvieron encabezadas por las empresas de bienes raíces (-0,95%) y comunicaciones (-0,7 %), frente a ganancias moderadas en las industriales (0,4%).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las bajadas de Sherwin-Williams (-1,5 %) y Amgen (-1,3 %), y las subidas de UnitedHealth (1,5 %) y Caterpillar (1,2 %).

Fuera de ese grupo, las acciones de Novo Nordisk subieron 3,7% después de que su medicamento contra la diabetes y la obesidad Wegovy recibiera la aprobación acelerada del regulador en EE.UU. para el tratamiento de una enfermedad hepática grave.