Wall Street cierra mixto y el Dow Jones sube 0,07%

Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganó 0,10% y el Nasdaq avanzó 0,14%. Foto: GEC.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,07%, en una jornada en la que destacó la subida de las entidades financieras.

