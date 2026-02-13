Wall Street cierra mixto y el Dow Jones termina al alza

Escuchar
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0.10%, el selectivo S&P 500 ganó 0,05% y el tecnológico Nasdaq bajó 0,22%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,10% aunque cerró por debajo de los 50.000 puntos, una semana después de haber alcanzado esa cifra por primera vez.

