Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con ganancias generalizadas pero un leve retroceso en el Nasdaq, en medio de grandes expectativas por los resultados trimestrales de varias grandes corporaciones de Estados Unidos.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 1,02%, hasta 52,495 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,28%, hasta 7.712 enteros; y el Nasdaq cedió 0,02%, hasta 26.424 unidades.

La industrial 3M subió un 5,86% y lideró los avances en el grupo del Dow Jones tras reportar unos resultados mejores de lo esperado y elevar sus previsiones de negocio anuales gracias a medidas de control de sus costos.

Por sectores, las mayores ganancias fueron hoy para las empresas de salud (2,3%) y bienes raíces (-1,69%), y las únicas que cerraron en rojo fueron las de comunicaciones (-0,89%) y tecnología (-0,34%).

Registraron bajadas grandes firmas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Nvidia (-0,29 %), Intel (-0,37%) o AMD (-0,62%), aunque otras avanzaron, como Western Digital (3.4%) y Coreweave (1,65%).

Salesforce bajó un 0,01% tras divulgar la compra de Braze por 5.660 millones de dólares con el objetivo de ampliar sus capacidades de IA en el ámbito del márketing.

Braze, en cambio, se disparó un 51,7%. Al cierre de la sesión, se publicaron resultados de la firma aeronáutica y de IA SpaceX y la plataforma de ‘streaming’’ Netflix, que terminaron hoy con bajadas del 0,11% y 1,66%, respectivamente.

SpaceX subía un 2,3% en las operaciones poscierre tras reportar un aumento de ventas interanual del 161%, y Netflix caía un 4,1 % tras informar de un aumento de ventas del 12%, que supone una ralentización.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas bajó hasta 101,79 dólares el barril después de que Catar y Pakistán presentaran una propuesta para reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, según el medio catarí Al Araby al Jadeed.

Al cierre de la sesión, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años bajaba hasta el 5,115%, el oro cedía a 4.140 dólares la onza y el bitcóin subía a 82.531 dólares.