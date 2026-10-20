icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 1,02%. (Foto: AP)
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 1,02%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con ganancias generalizadas pero un leve retroceso en el Nasdaq, en medio de grandes expectativas por los resultados trimestrales de varias grandes corporaciones de Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.