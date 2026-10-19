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Resumen

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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un leve 0,07%. (Foto: AP)
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un leve 0,07%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes mixto en una jornada en la que el Nasdaq ganó un 1,11% y recuperó terreno tras la fuerte caída de la semana pasada gracias al repunte de los valores tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

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