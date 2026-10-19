Wall Street cerró este lunes mixto en una jornada en la que el Nasdaq ganó un 1,11% y recuperó terreno tras la fuerte caída de la semana pasada gracias al repunte de los valores tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un leve 0,07%, hasta 51.966 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,41%, hasta 7.690 enteros; y el Nasdaq sumó 290,8 unidades, hasta las 26.430.

Los inversores volvieron a apostar por los valores tecnológicos después de que el Nasdaq retrocediera cerca de un 4,5% la semana pasada, su peor resultado semanal desde finales de junio, en medio de nuevas dudas sobre si estas empresas podrán rentabilizar la deuda que han acumulado para crecer.

Entre los valores destacados figuró Intel, que avanzó un 2,43%, después de que analistas de JPMorgan mejoraran su recomendación sobre el fabricante de chips. AMD y Micron también acabaron la jornada al alza, con subidas del 1,78% y el 2,97%, respectivamente.

Mientras, CoreWeave, empresa de computación en la nube e infraestructura para IA, bajó un 0,44%, acumulando una bajada del 28,46% en el último mes.

Según comenta a la cadena CNBC el experto Ron Albahary, de LNW, el mercado empieza a cuestionar que los ingresos generados por estas compañías sean suficientes para justificar la deuda que ya han contraído.

“El mercado va a empezar a exigir pruebas más claras de que las inversiones en IA van a generar rendimientos suficientes, en lugar de dar por hecho que todas acabarán siendo rentables”, señala.

Al margen, los inversores están atentos a los resultados trimestrales previstos para esta semana, en busca de señales sobre las perspectivas de crecimiento de las grandes compañías tecnológicas así como sus gastos de capital.

Entre ellas, presentarán sus cuentas Meta, que hoy cedió un 0,55%, Tesla y SpaceX. Las dos empresas de Elon Musk cerraron este lunes la sesión con subidas del 3,76% y el 1,32%, respectivamente.

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió hoy un 2,2%, hasta 103,66 dólares el barril, pendiente de las tensiones geopolíticas tras los ataques hutíes contra instalaciones saudíes y el bombardeo ucraniano con drones que dañó infraestructuras energéticas cerca de San Petersburgo.

A ello se suma la incertidumbre sobre el impacto que tendrá en la oferta mundial de crudo la decisión de Washington de levantar temporalmente sanciones al petróleo ruso.

En otros mercados, el oro cayó un 0,5%, hasta 4.139 dólares la onza, y la plata cedió un 0,03%, hasta 56,97 dólares la onza. Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta el 5,14%, un avance de 4,2 puntos básicos.