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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,16%, mientras que el S&P 500 ascendió 0,30% y el Nasdaq avanzó 0,86%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó 0,16%, mientras que el S&P 500 ascendió 0,30% y el Nasdaq avanzó 0,86%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, pero el Nasdaq subió 0,86% impulsado por el sector tecnológico, que el pasado viernes vivió su peor sesión en más de un año al crecer la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés.

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