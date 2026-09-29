Wall Street cerró este martes en rojo, mientras la rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años alcanzaba su nivel más alto desde 2002 por la incertidumbre de los inversores en torno a la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales bajó 0,26%, hasta los 51.349 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 0,17%, hasta 7.670 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 0,09%, hasta 26.797 enteros.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta el 5,6%, su nivel más alto desde junio de 2002, y el del bono del Tesoro a 10 años avanzó hasta el 5,25%, impulsados por la prolongada guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró el lunes que Teherán “está preparado para la diplomacia y para la guerra”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz persa en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

La propuesta de Irán establecía la reapertura de Ormuz en un plazo de siete días y la reanudación de las conversaciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.

Pese a todo, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) relajó las subidas de las últimas sesiones y cerró con una bajada del 3,5%, hasta 89,38 dólares el barril, después de que Arabia Saudí reparase la conexión de un importante oleoducto atacado a principios de mes por Irak.

Según los analistas, unos precios elevados del crudo podrían llevar a la Reserva Federal (Fed) a realizar nuevos recortes de tipos de interés. Mientras, el oro avanzaba un 0,92%, hasta los 4.206 dólares la onza, y la plata un 0,09 %, hasta los 61,77 dólares la onza.+

En el plano corporativo, destacó la caída de bancos y entidades financieras como Bank of America (-0,9%), JPMorgan Chase (-0,48%) o Morgan Stanley (-0,45%).