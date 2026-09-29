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Resumen

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Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales bajó 0,26%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,17% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,09%. Foto: AFP.
Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales bajó 0,26%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,17% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,09%. Foto: AFP.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo, mientras la rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años alcanzaba su nivel más alto desde 2002 por la incertidumbre de los inversores en torno a la guerra en Oriente Medio.

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