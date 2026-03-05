Escuchar
Los futuros del petróleo de Texas para entrega en abril de dispararon 8,5%, hasta 81,01 dólares. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1,61% tras una sesión ligada al alza del precio del petróleo, que superó los 81 dólares, a raíz del conflicto en Medio Oriente.

