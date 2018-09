Wall Street cierra la sesión con ganancias impulsado por Apple

Las acciones subieron hoy en la bolsa de Nueva York, Wall Street, de la mano de un repunte del sector tecnológico liderado por Apple, con un alza de papeles energéticos de más del 2% que acompañó al aumento de los precios del petróleo.

Según cifras al final de las operaciones, el Promedio Industrial Dow Jones subió 113.99 puntos, o un 0,44%, a 25.971,06 unidades, mientras que el índice selectivo S&P 500 ganó 10,96 puntos, o un 0,38%, a 2,888.09 enteros.

El índice Nasdaq Composite, de valores tecnológicos ascendió 45.10 puntos, o un 0,57%, a 7.969,26 unidades.

Los problemas comerciales que hay de fondo en la economía estadounidense preocupan a los mercados e inversionistas, quienes están pendientes de las próximas medidas arancelarias de Estados Unidos contra China.

Asimismo, desde el viernes, el gigante tecnológico Apple se encontraba a la baja debido a las sanciones comerciales por valor de US$200.000 millones que el gobierno de Donald Trump prepara contra Pekín y ante las que advirtió que subiría el coste de algunos productos.

En otros mercados, el crudo referencial Brent subió US$ 1.69, o un 2.2%, a US$ 79.06 por barril y, minutos finales al cierre de Wall Street, el oro al contado avanzaba un 0,2% a US$ 1,197.28 la onza. (Con información de EFE y Reuters)