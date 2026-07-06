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Resumen

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Al toque de la campana, el Dow Jones avanzó 0,29%, el S&P 500 progresó 0,72%, y el Nasdaq ganó 1,12%, hasta 26.121. (ANGELA WEISS / AFP).
Al toque de la campana, el Dow Jones avanzó 0,29%, el S&P 500 progresó 0,72%, y el Nasdaq ganó 1,12%, hasta 26.121. (ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en verde, con un nuevo hito para el Dow Jones de Industriales, que superó los 53.000 puntos por primera vez, y un repunte en las empresas de semiconductores tras varios días de dudas sobre su futuro.

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