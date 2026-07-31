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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió 0,53%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,70% y el tecnológico Nasdaq ganó 1%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió 0,53%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,70% y el tecnológico Nasdaq ganó 1%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este viernes, pero salda un mes de julio volátil en terreno mixto, con pérdidas en el S&P 500 y el Nasdaq debido al conflicto en Oriente Medio, las dudas sobre la política monetaria en EE.UU. y el futuro de las tecnológicas.

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