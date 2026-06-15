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Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió 0,92%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq sumaron 1,65%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió 0,92%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq sumaron 1,65%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en verde, impulsado por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, que hizo a su vez caer el precio del crudo por la perspectiva de una normalización del tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz.

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