Wall Street cerró este lunes en verde, impulsado por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, que hizo a su vez caer el precio del crudo por la perspectiva de una normalización del tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió 0,92%, hasta las 51.671 unidades, marcando un nuevo máximo histórico. El S&P 500 y el Nasdaq sumaron 1,65% y un 3,07%, respectivamente, y se situaron en 7.554 y 26.683 puntos.

Estados Unidos e Irán informaron este domingo de un acuerdo tras varias semanas intercambiando borradores, y se espera que ambas partes firmen el viernes en Suiza un memorando de entendimiento.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló hoy, antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que el Estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente el viernes, en cuanto acabe el trabajo el desminado.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes casi 4,9%, hasta 80,75 dólares el barril, su precio más bajo desde principios de marzo.

En paralelo, las reservas de petróleo estratégico de EE.UU. alcanzaron un mínimo de hace 40 años al situarse en 340,3 millones de barriles debido a los estragos generados en la oferta global por la guerra contra Irán.

El optimismo por el acuerdo EE.UU.-Irán afectó a los pronósticos sobre política monetaria en EE.UU.: según la herramienta FedWatch, los mercados dan ahora una menor probabilidad, del 57 %, a una temida subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre.

En el plano corporativo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX se disparó hoy un 20 % tras protagonizar el viernes la mayor salida a bolsa de la historia.

Además, SpaceX divulgó que la captación de capital de su salida a bolsa fue de US$85.700 millones, puesto que las financieras involucradas pusieron a la venta millones de acciones adicionales debido a la alta demanda.

Otras firmas del sector tecnológico y relacionadas con la IA subieron hoy por efecto contagio, como Micron (10,8%), AMD (7%), Oracle (4,6%), Qalcomm (4,3%), Nvidia (3,5%) e Intel (2,6%).

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,469%, el oro subía a 4.340 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1584 dólares y el bitcóin se disparaba a 66.501 dólares.