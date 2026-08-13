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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones subió 0,13%, el S&P 500 avanzó 0,65% y el tecnológico Nasdaq ganó 0,81%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones subió 0,13%, el S&P 500 avanzó 0,65% y el tecnológico Nasdaq ganó 0,81%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde, con un récord en el S&P 500, tras un nuevo dato que refleja una moderación en la inflación en Estados Unidos, lo que refuerza la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión.

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