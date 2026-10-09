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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumó un 0,83%, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,59% y el Nasdaq ganó 0,64%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumó un 0,83%, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,59% y el Nasdaq ganó 0,64%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este viernes tras una semana volátil marcada por el alza de los rendimientos de la deuda de EE.UU. y del petróleo, el conflicto en Oriente Medio y las expectativas por los resultados trimestrales.

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