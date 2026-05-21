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El Dow Jones subió 0,55% y marcó un nuevo récord, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó 0,17% y el índice Nasdaq repuntó 0,09%. Foto: EFE.
El Dow Jones subió 0,55% y marcó un nuevo récord, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó 0,17% y el índice Nasdaq repuntó 0,09%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde tras una sesión volátil centrada en la negociación entre EE.UU. e Irán para el final de la guerra, que afecta al mercado del petróleo, y los resultados del gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia.

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