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Al término de la sesión, el Dow Jones subió 0,69%, el selectivo S&P 500 progresó 1,05% y el Nasdaq ganó 1,64%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones subió 0,69%, el selectivo S&P 500 progresó 1,05% y el Nasdaq ganó 1,64%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq después de que Estados Unidos anunciara la ampliación de su alto el fuego con Irán.

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