Wall Street cerró este miércoles en verde y con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq después de que Estados Unidos anunciara la ampliación de su alto el fuego con Irán.

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Al término de la sesión, el Dow Jones subió 0,69%, hasta 49.490 puntos; el selectivo S&P 500 progresó 1,05%, hasta 7.137 unidades, y el Nasdaq ganó 1,64%, hasta 24.657 enteros.

El mercado rebotó tras dos días de pérdidas por la expectativa de avances en la crisis en Medio Oriente, aunque el petróleo ha seguido presionado al alza por las tensiones en el Estrecho de Ormuz.

El barril de Brent rozó hoy los 102 dólares y el del Texas los 93 dólares ante la noticia de que la Guardia Revolucionaria iraní atacó al menos tres buques que intentaron cruzar el estrecho sin permiso de Teherán.

Pese a todo, se registraron ganancias en la mayoría de sectores corporativos, encabezados por el tecnológico (2,3 %) y el de comunicaciones (1,41 %), que engloban a las grandes cotizadas estadounidenses.

Los analistas de la gestora de fondos Federated Hermes dijeron en una nota que la guerra no beneficia a Irán, EE.UU. ni la economía global, por lo que en lugar de “elucubrar” sobre su resolución, “los mercados simplemente siguen adelante”.

Los analistas señalaban también que la temporada de resultados trimestrales está siendo positiva, y la gran mayoría de las empresas del S&P 500 han superado las previsiones.

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La fabricante de aviones Boeing subió 5,5% tras reportar una reducción en sus pérdidas y anunciar que espera aumentar pronto la producción de su aparato estrella, el 737 Max.

Por su parte, la marca de automóviles eléctricos de lujo Tesla cerró con un avance del 3,7% antes de divulgar un aumento de beneficios trimestral y posteriormente subía en las operaciones electrónicas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer la ampliación de la tregua hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo, pero mantuvo el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes en el estrecho.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 4,303%, el oro se incrementaba a 4.754 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,17 dólares.