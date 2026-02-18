Wall Street cierra verde y el Nasdaq sube 0,78% impulsado por las tecnológicas

Escuchar
Al cierre de la jornada, el Dow Jones cerró en 0,26% seguido del Nasdaq con 0,56%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde, impulsado por los valores tecnológicos, pese a que las actas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron cierta división entre sus miembros en cuanto a los recortes de tipos.

