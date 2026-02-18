Wall Street cierra verde y el Nasdaq sube 0,78% impulsado por las tecnológicas

Wall Street cerró este miércoles en verde, impulsado por los valores tecnológicos, pese a que las actas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron cierta división entre sus miembros en cuanto a los recortes de tipos.

Al cierre del parqué neoyorquino, las mayores ganancias fueron para el Nasdaq, del 0,78%, hasta 22.753 puntos; seguido por el S&P 500, un 0,56%, hasta 6.881 unidades; y por el Dow Jones, un 0,26 %, hasta 49.662 enteros.

PUEDES VER: Cencosud nombra a nueva gerente general para sus operaciones en Argentina

Las grandes tecnológicas registraron avances hoy, como Amazon (1,7%), favorecida por una inversión del fondo Pershing Square, mientras que Alphabet, Apple o Meta mantuvieron sus subidas por debajo del 1%.

Las fabricantes de chips tuvieron mayores avances: para Micron fue del 5,3 % y para Nvidia del 1,6 %, en este último caso favorecida por los planes de Meta de usar sus productos para la expansión de centros de datos.

El sector tecnológico ganó 0,97% hoy, superado solo por el de la energía (2%) y los bienes no esenciales (1%), mientras que las pérdidas más significativas fueron para las empresas de servicios públicos (-1,7%).

En la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal en enero, quedaron patentes las diferentes opiniones de los miembros sobre el camino de la política monetaria, según las actas publicadas hoy.

El banco central mantuvo las tasas de interés sin cambios por primera vez desde julio de 2025, en el entorno del 3,5% al 3,75%. No obstante, “varios participantes comentaron que nuevos ajustes a la baja para alcanzar el rango objetivo de los fondos federales probablemente sean apropiados si la inflación baja de acuerdo a sus expectativas”, indica el documento.

En otros mercados, destacó la subida en los futuros del petróleo de Texas, del 4,6 %, hasta 65,19 dólares el barril, impulsado por los escollos en las conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que Irán no abordó las líneas rojas de EE.UU. en las conversaciones y no descartó acciones militares en la nación persa por parte de Washington.