Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York durante la sesión bursátil matutina del 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York durante la sesión bursátil matutina del 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en verde y con un nuevo récord en el S&P 500, que superó por primera vez los 7.400 puntos, pese al revés en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y su efecto sobre los precios del petróleo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.