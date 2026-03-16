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Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones ganó 0,83%, el selectivo S&P 500 subió 1,01% y el Nasdaq sumó 1,22%. Foto: EFE.
Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones ganó 0,83%, el selectivo S&P 500 subió 1,01% y el Nasdaq sumó 1,22%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street comenzó la semana en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó este lunes 0,83% pese a la incertidumbre que rodea al cierre del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que pasa el 20% del crudo mundial.

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