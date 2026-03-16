Wall Street comenzó la semana en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó este lunes 0,83% pese a la incertidumbre que rodea al cierre del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que pasa el 20% del crudo mundial.

Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones avanzó hasta 46.946 puntos; el selectivo S&P 500 subió 1,01%, hasta 6.699 unidades, y el tecnológico Nasdaq sumó 1,22%, hasta 22.374 enteros.

Los ojos de los inversores continúan puestos en la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que cumple 17 días desde el primer bombardeo en territorio persa.

El mercado está especialmente atento a todo lo relacionado con el estrecho de Ormuz y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera ayer de que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques.

Asimismo, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar, como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Las medidas lograron que este lunes el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerrase con una bajada del 5,28%, hasta terminar en los 93,50 dólares el barril, algo que animó también a los inversores de Wall Street.

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Según analistas citados por la cadena CNBC, “los inversores creen que Trump tiene en mente los intereses del mercado a largo plazo” y aún confían en que ponga fin a la situación “antes de que las cosas comiencen a empeorar”.

“Pero existe incertidumbre. Todo cambia con rapidez”, comentó el analista David Krakauer a la cadena. Agregó que “en medio de la niebla de la guerra, lo más sensato es, en cierto modo, mantenerse a la expectativa” y que la venta de acciones en los últimos días ha sido en realidad moderada. De hecho, el índice S&P 500 se mantiene apenas un 4 % por debajo de su máximo histórico, alcanzado a principios de este año.

En su cómputo semanal, el Dow Jones había retrocedido la semana pasada 2%, el S&P 500 1,6% y el Nasdaq 1%. En la sesión de este lunes, destacó la subida de Micron, que publicará sus resultados trimestrales este miércoles, al anotarse un 3,68 %.

Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, avanzó 2,33% entre rumores de que recortará hasta el 20% de su plantilla para equilibrar su gasto en inteligencia artificial (IA). Nvidia, que hoy empieza a celebrar la conferencia Nvidia GTC, cerró la jornada con una subida del 1,63%.