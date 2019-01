Wall Street se desploma tras advertencia de ingresos de Apple

Las acciones en Wall Street se derrumbaron el jueves, con un descenso de más del 2% en el índice S&P 500, después de una caída de la actividad fabril en Estados Unidos y de una grave advertencia de ingresos de Apple que avivó temores por una desaceleración económica mundial.

La magnitud de la desaceleración de los ingresos de Apple en el trimestre navideño sacudió al sector tecnológico y arrastró a los tres principales índices de Wall Street. El sector cayó un 5,1%, su mayor descenso diario porcentual desde agosto del 2011.

A última hora del miércoles, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, escribió en una carta a inversores que la compañía no había previsto el alcance de la desaceleración económica de China, agravada por la guerra comercial con Estados Unidos. Las acciones de Apple cayeron un 10,0%.

Un informe del Instituto de Gerencia y Abastecimiento mostró que la actividad fabril en Estados Unidos sufrió en diciembre su mayor caída desde octubre del 2008, en el peor momento de la crisis financiera. El índice, si bien sigue en terreno positivo, tocó mínimos en más de dos años.

"La desaceleración china era esperada pero el dato de hoy, menor al esperado, tomó a los inversores por sorpresa porque Estados Unidos parecía ser el único puerto seguro en la tormenta", dijo Sam Stovall, jefe de estrategias de inversión de CFRA Research.

"Ahora parece que nuestro crecimiento económico enfrenta obstáculos relacionados con el comercio (...) A los inversores les preocupa que esto sea una indicación de que las cosas podrían empeorar a partir de aquí y Apple es solo la punta del iceberg", agregó.

Las principales automotrices reportaron ventas débiles en Estados Unidos en diciembre, con caídas de un 8,8% y de un 2,7% en Ford Motor Co y General Motors Co respectivamente. Las acciones de Ford bajaron un 1,5%, y las de GM perdieron un 4,1%.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 660,02 puntos, o un 2,83%, a 22.686,22 unidades, y el índice S&P 500 cayó 62,14 puntos, o un 2,48%, a 2.447,89 unidades. El índice Nasdaq Composite perdió 202,43 puntos, o un 3,04%, a 6.463,50 unidades.

De los 11 sectores principales del S&P 500, todos excepto los defensivos bienes raíces y servicios públicos cerraron en terreno negativo. Papeles industriales sensibles al comercio presionaron al Dow Jones, encabezados por Caterpillar Inc, 3M Co y Boeing Co.