Wall Street: Dow Jones sufre su caída más fuerte desde 2016

El índice principal de Wall Street, el Dow Jones, sufrió este viernes un revés mayor, exhibiendo en términos porcentuales su peor sesión desde junio de 2016, arrastrada por la caída de Chevron y ExxonMobil y el auge de las tasas de interés.

Según las cifras definitivas al cierre, el Dow Jones retrocedió 2,54%, es decir 665,75 puntos, a 25.520,96 unidades. En la semana perdió 4,12%.

El Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó 1,96% a 7.240,94 puntos, una baja de 3,53% en la semana.

El índice ampliado S&P 500 dejó escapar 2,12% para llegar a 2.762,13 puntos, reculando 3,85% en la semana.

"Un viejo adagio dice que lo que es bueno para la economía no lo es necesariamente para Wall Street", dijo Peter Cardillo de First Standard financial.

Según datos del departamento de Trabajo publicados este viernes, el aumento interanual en los salarios en enero fue de 2,9%, alcanzando su ritmo más acelerado en nueve años, señal de un estrechamiento del mercado laboral y quizás de una futura aceleración de los precios.

"Es una buena noticia para los trabajadores pero eso deja anticipar que la inflación en los salarios toma raíz y eso puede ser una mala noticia para los mercados", indicó Ken Berman de Gorilla Trades.

"Eso da al banco central estadounidense (FED) luz verde para aumentar las tasas, lo que históricamente pone a los mercados nerviosos", añadió.



Sensibles a las perspectivas de inflación, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron 2,853% durante la sesión, contra 2,790% el jueves.

Desde fines de diciembre, esa tasa ha aumentado 0,43% puntos porcentuales, muy por encima de las expectativas de los economistas.

El rendimiento de los títulos a 30 años llegó a 3,098% contra 3,024% la víspera.

Integrantes del Dow Jones, las grandes petroleras estadounidenses Chevron (-5,57% a 118,58 dólares) y ExxonMobil (-5,10% a 84,53 dólares) ayudaron a acelerar la caída del índice vedette de la bolsa neoyorquina tras la publicación de sus decepcionantes resultados trimestrales.

Lea más noticias de Economía en...