Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 1,33%, el selectivo S&P 500 caía 1,24% y el Nasdaq perdía 1,18%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este lunes en rojo y el petróleo intermedio de Texas se disparaba un 10 %, lo que hizo aumentar el temor entre los inversores a que Estados Unidos entre en estanflación.

