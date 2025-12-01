Wall Street empieza diciembre en rojo y con caída de las tecnológicas

Wall Street empezó diciembre en rojo, mientras las acciones tecnológicas caían ante las persistentes dudas por el alto valor bursátil de las empresas del sector.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,42%, hasta 47.514 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,6%, hasta 6.807 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía 0,9%, hasta los 23.154 enteros.

Entre las tecnológicas más perjudicadas en la apertura se encontraban Nvidia (0,15%), AMD (1%) y Broadcom (3,4%), lastradas de nuevo por el temor de los inversores a una burbuja de la inteligencia artificial (IA).

Estas preocupaciones presionaron en noviembre al Nasdaq y al S&P 500, que perdieron en el cómputo mensual un 0,9 % y un 0,4 %, respectivamente.

Por otra parte, el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, caía hoy 5,7%, hasta cotizar por debajo de los 86.000 dólares.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1 %, hasta 59,16 dólares el barril, después de que la OPEP+ mantuviera el recorte de la producción de 2 millones de barriles diarios decidido a finales de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.