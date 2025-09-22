El S&P 500 bajaba 0,18% y el Nasdaq 0,10%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
El S&P 500 bajaba 0,18% y el Nasdaq 0,10%.
Wall Street empieza la semana en rojo y el Dow Jones baja 0,53%
Wall Street empieza la semana en rojo y el Dow Jones baja 0,53%

Wall Street empieza la semana en rojo y el Dow Jones baja 0,53%

abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,53%, lo que rompe así la racha de subidas de la semana pasada.

Quince minutos después del toque de campana: el S&P 500 bajaba 0,18% y el Nasdaq 0,10%.

El pasado viernes, Wall Street cerró una semana de ganancias y récords en sus principales índices, impulsados por la esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos, la primera en casi un año, y por las nuevas noticias halagüeñas para el sector tecnológico.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el rojo y destacaban las caídas de Salesforce (1,26%) y JPMorgan (1,09%), así como las subidas de Apple (2,05%) y Walmart (0,73%).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a los 62,25 dólares el barril.

