En la apertura, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,31% y el Nasdaq ganaba 0,79%, mientras que el Dow Jones de Industriales perdía un leve 0,14%. Foto: EFE.
En la apertura, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,31% y el Nasdaq ganaba 0,79%, mientras que el Dow Jones de Industriales perdía un leve 0,14%. Foto: EFE.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street empieza la semana en terreno mixto y Nvidia sube 3%
Resumen de la noticia por IA
Wall Street empieza la semana en terreno mixto y Nvidia sube 3%

Wall Street empieza la semana en terreno mixto y Nvidia sube 3%

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este lunes en terreno mixto, aupada por el buen desempeño de tecnológicas como Nvidia o AMD, que subían 3% y 1%, respectivamente, en los primeros compases de la sesión.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,31% y el Nasdaq ganaba 0,79%, mientras que el Dow Jones de Industriales perdía un leve 0,14%.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Las acciones de Nvidia subían un 3 % esta mañana después de que el gigante tecnológico Microsoft anunciara una inversión de US$15.200 millones hasta 2029 en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial (IA), y también que ha obtenido licencias de exportación de chips avanzados de Nvidia a ese país.

Por su parte, los títulos de Microsoft se revalorizaban 0,93% en los primeros compases de la sesión de hoy.

La tecnológica se convierte así en la primera empresa bajo la Administración estadounidense de Donald Trump en obtener la licencia para exportar chips de IA NVIDIA a Emiratos, en un momento en el que Washington está tratando de estrechar lazos con Abu Dabi para contrarrestar la influencia de China en este sector en Oriente Medio.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC