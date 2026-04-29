Wall Street abrió este miércoles en rojo, con leves caídas en sus principales índices, mientras los inversores están atentos a la reunión de la Reserva Federal, la última que presidirá Jerome Powell antes de dejar su cargo el próximo mayo, y al precio del petróleo, que hoy superó los 100 dólares por barril ante la falta de avances de paz en la guerra con Irán.

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Minutos después del inicio de la jornada, el Dow Jones caía 0,19%, hasta los 49.049 puntos; el S&P 500 cedía 0,14%, hasta los 7.126,40 enteros; y el Nasdaq retrocedía 0,41%, hasta las 24.561 unidades.

Por segundo día consecutivo, el precio del petróleo aumentaba y este miércoles arrancó la sesión con un alza del 4%, hasta situarse en los 103,9 dólares por barril, mientras no hay avances para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto de Estados Unidos, Israel contra Irán, y que permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear” -un punto clave para EE.UU. en las conversaciones- y urgió al país persa a “espabilar pronto”, mientras las negociaciones siguen estancadas.

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Mientras tanto, los inversores están atentos a los comentarios de la Reserva Federal sobre la inflación en medio del conflicto en Medio Oriente.

También seguirán de cerca los resultados que presentarán tras el cierre de la bolsa cuatro de las principales empresas tecnológicas: Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google.

“Si bien se espera que las grandes tecnológicas superen las expectativas de ganancias, el mercado se centrará en las previsiones, tanto en lo que respecta a las trayectorias de crecimiento como al ritmo de las inversiones futuras”, señaló a CNBC Chris Brigati, director de inversiones de SWBC.