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Minutos después del inicio de la jornada, el Dow Jones caía 0,19%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Minutos después del inicio de la jornada, el Dow Jones caía 0,19%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en rojo, con leves caídas en sus principales índices, mientras los inversores están atentos a la reunión de la Reserva Federal, la última que presidirá Jerome Powell antes de dejar su cargo el próximo mayo, y al precio del petróleo, que hoy superó los 100 dólares por barril ante la falta de avances de paz en la guerra con Irán.

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