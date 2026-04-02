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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones CAYÓ 0.13%, el selectivo S&P 500 ganó 0,11% y el tecnológico Nasdaq sumó 0,18%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones CAYÓ 0.13%, el selectivo S&P 500 ganó 0,11% y el tecnológico Nasdaq sumó 0,18%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street moderó sus pérdidas y cerró mixto este jueves mientras que su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 0,13% tras el petróleo intermedio de Texas dispararse hasta los 111 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra contra Irán continuará unas tres semanas.

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