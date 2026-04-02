Wall Street moderó sus pérdidas y cerró mixto este jueves mientras que su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 0,13% tras el petróleo intermedio de Texas dispararse hasta los 111 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra contra Irán continuará unas tres semanas.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 61 puntos, hasta los 46.504; el selectivo S&P 500 ganó 0,11%, hasta los 6.582 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó 0,18%, hasta las 21.879 unidades.

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo la última sesión de la semana, ya que este viernes no abrirá por la festividad. En el cómputo semanal, el Dow ganó 1,18%, el S&P 500 1,63% y el Nasdaq 2,2%.

Pese a que la subida del petróleo a 100 dólares el barril, por primera vez desde 2022 en un cierre, hizo que el lunes Wall Street cerrase mixto, el optimismo por un posible cese de las hostilidades en Oriente Medio llevó a los índices a despedir varias sesiones en verde esta semana.

Este martes, la Bolsa se despidió con una de las mayores subidas desde que se originó la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, la esperanza se redujo tras el mensaje a la nación de Trump de este miércoles, en el que aseguró que seguirá atacando Irán “con dureza” hasta completar sus objetivos, que calculó completará en “dos o tres semanas”, y no ofreció detalles precisos sobre cuánto va a durar la guerra ni cómo garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según el mandatario, el paso, clave para una quinta parte del petróleo mundial, “se abrirá de forma natural” una vez termine la guerra.

Mientras tanto, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el crudo de referencia en EE.UU., se dispararon 11%, hasta 111,54 dólares el barril, al término de la sesión de este jueves.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, perdía un 2,36 5, hasta los 4.699 dólares la onza y la plata caía 4,3%, hasta los 72,82 dólares la onza.