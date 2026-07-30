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Resumen

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Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Microsoft, que cerró con una subida del 15,51% tras presentar ayer unos resultados que reflejaron un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure. Foto: EFE.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Microsoft, que cerró con una subida del 15,51% tras presentar ayer unos resultados que reflejaron un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,19%, recuperando parte de las pérdidas de la víspera gracias al buen desempeño de Microsoft tras la publicación de sus resultados trimestrales y al rebote del sector de los semiconductores.

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