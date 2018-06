Wall Street en rojo a media sesión y el Dow Jones pierde un 0,72 %

Wall Street se mantenía en rojo a media sesión, con una caída del 0,72 % en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador, en una sesión en la que han reflotado las tensiones comerciales de Estados Unidos y China.

En el ecuador de la jornada, el Dow Jones cedía 176,49 puntos, hasta 24.481,31 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 bajaba un 0,56 % o 15,63 puntos, hasta 2.751,69 unidades.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, descendía un 0,74 % o 57,66 puntos, hasta 7.723,86 enteros.

El índice del Nasdaq alcanzó este miércoles un nuevo récord, el número 21 del año, y desde la apertura estaba en terreno indefinido, aunque posteriormente entró claramente en rojo por la caída de títulos como Amazon (-1,05 %).

El descenso de Amazon se produjo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara a los estados a cobrar impuestos a las ventas por internet, aunque la empresa o el comprador no tengan una presencia física en determinado estado.

Esa decisión hizo que Amazon empezara a caer a pesar de que en la primera parte de la sesión había conquistado un nuevo récord intradía, en US$ 1.763,1 la acción.

Pero, en términos generales, los analistas atribuían el descenso de hoy a las preocupaciones que se mantienen sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la posibilidad de que haya una escalada en ese sentido.

Por sectores, a media sesión el que tenía una caída mayor era el energético, un 1,62 %, mientras que el avance mayor era para el de empresas de servicios públicos, un 0,30 %.

De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, las alzas estaban lideradas por el grupo de telecomunicaciones Verizon (+1,00 %), la cadena de bricolaje Home Depot (+0,68 %) y la cadena comercial minorista Walmart (+0,39 %).

En el caso de Walmart la subida estaba ligada a la misma decisión del Tribunal Supremo, que a la larga beneficia a las tiendas físicas tradicionales, aunque Walmart ha venido impulsado sus ventas por internet para contrarrestar el avance Amazon.

Los retrocesos del Dow Jones estaban encabezados por la tecnológica Intel (-2,30 %), tras conocerse el relevo en la máxima dirección de la firma por una relación sentimental consensuada pero no autorizada entre el anterior CEO, Brian Krzanich, con una persona empleada en la compañía.

Detrás quedaban la petrolera Chevron (-2,26 %) e United Technologies (-1,47 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a US$ 65,65 el barril, el oro descendía hasta US$ 1.269,5 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años bajaba al 2,904 % y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,1596.