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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,15%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,07% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,21%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 0,15%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,07% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,21%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este viernes y moderó las pérdidas de la sesión anterior tras la bajada del precio del petróleo, que se disparó el jueves tras una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

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