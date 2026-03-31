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Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzó 2,91% y el tecnológico Nasdaq sumó 3,83%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzó 2,91% y el tecnológico Nasdaq sumó 3,83%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 2,49%, después de que los inversores acogieran con optimismo la supuesta intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar la guerra pronto aunque no consiga reabrir el estrecho de Ormuz.

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