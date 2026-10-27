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Resumen

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El Dow Jones de Industriales terminó con una leve subida del 0,03%. Foto: EFE.
El Dow Jones de Industriales terminó con una leve subida del 0,03%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este martes, con avances en el sector tecnológico liderados por los fabricantes de chips, como AMD, que subió un 5,4%, mientras que la aeronáutica Boeing cayó un 10,6% tras presentar unos resultados trimestrales peores de lo esperado por los analistas.

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