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Resumen

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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,69%, el selectivo S&P 500 sumó un 0,58% y el Nasdaq ganó un 1,05%. (Foto: AP)
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,69%, el selectivo S&P 500 sumó un 0,58% y el Nasdaq ganó un 1,05%. (Foto: AP)
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde, con avances en sus principales indicadores gracias al repunte de las tecnológicas y el optimismo sobre la demanda de inteligencia artificial (IA) tras los buenos resultados de SpaceX, que hoy cerró con un 7,79% al alza.

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