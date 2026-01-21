Wall Street sube más del 1,2% al cierre tras anuncio de Donald Trump sobre Groenlandia

Los principales indicadores de Wall Street subieron este miércoles más del 1,2% tras anunciar que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene un preacuerdo sobre Groenlandia y retirar su amenaza arancelaria contra varios países europeos.

Según datos al cierre de la bolsa, el Dow Jones de Industriales subió 1,21%, hasta 49.077 unidades; el S&P 500 avanzó 1,16%, hasta 6.875 enteros, y el índice Nasdaq ganó 1,18%, hasta 23.224 puntos.

Trump dijo hoy en el foro de Davos (Suiza) que ha “establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y retiró la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa, tras firmar previamente que no usaría la fuerza.

Las declaraciones de Trump devolvieron la confianza a los inversores, que ayer vendieron acciones y acudieron a activos refugio como el oro y la deuda pública, desalentados por la amenaza del presidente a ocho países de la OTAN críticos con sus pretensiones expansionistas.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hoy al 4,251%, pero el oro al contado alcanzó otro récord, de 4.887 dólares la onza, impulsado por la percepción de riesgos geopolíticos a nivel global.

Todos los sectores corporativos registraron ganancias, encabezados por el de la energía (2,31%) y el de materiales básicos (1,85%), algunos de los más potencialmente beneficiados por las políticas del Gobierno de Trump.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las subidas de Amgen (3,81%), Nvidia (2,87%) y Nike (2,80%). Fuera de ese grupo, la tecnológica Intel se disparó un 11,7% debido a las grandes expectativas por sus resultados trimestrales, que publica mañana jueves al cierre de la sesión, tras la entrada en su capital del Gobierno de EE.UU. y la empresa Nvidia.

Netflix, mientras, bajó un 2,2% tras informar ayer de unos resultados mejores de lo esperado y un récord de 325 millones de suscriptores, según los analistas debido a unas perspectivas flojas de futuro y a la pausa en sus recompras de acciones.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 0,43%, hasta 60,62 dólares el barril, y el dólar se revalorizaba y se cambiaba a 1,1785 euros.