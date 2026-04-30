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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1,62%, el selectivo S&P 500 ganó 1,02% y el Nasdaq aumentó 0,89%. Foto: EFE.
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1,62%, el selectivo S&P 500 ganó 1,02% y el Nasdaq aumentó 0,89%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó 1,62% gracias a buenos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo.

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