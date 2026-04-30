Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó 1,62% gracias a buenos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió hasta 49.652 puntos; el selectivo S&P 500 ganó 1,02%, hasta 7.209 enteros, y el Nasdaq aumentó 0,89%, hasta 24.892 unidades.

MÁS INFORMACIÓN: Jerome Powell seguirá en la junta de gobernadores tras dejar la presidencia de la Fed

El mercado reaccionó positivamente a la caída del petróleo: el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró hoy con una bajada del 1,69%, hasta los 105,07 dólares por barril, rompiendo así con la tendencia alcista de ayer ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y mientras se mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio internacional de crudo.

En el plano corporativo, Caterpillar subió este jueves 9,88% tras publicar resultados trimestrales mejores de lo esperado, mientras que Eli Lilly avanzó un 9,76% impulsada por sus cuentas y la fuerte demanda de sus fármacos Zepbound y Mounjaro.

Entre las tecnológicas que presentaron cuentas ayer, Meta cayó un 8,55% por unas previsiones de gasto elevadas y un menor crecimiento de usuarios de lo esperado, mientras Amazon subió un leve 0,77% y Microsoft perdió un 3,9%, también penalizada por el aumento previsto de sus inversiones.

Por el contrario, Alphabet, matriz de Google, ganó 9,97% tras reportar el miércoles luego del cierre de la bolsa unas ganancias de 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, un 81% más interanual. Apple presentará sus resultados al cierre del parqué.

LEE TAMBIÉN: La Reserva Federal deja sin cambios las tasas de interés en la última junta de Jerome Powell

Según señala a CNBC el experto Tom Graff, aunque sea positivo que las grandes tecnológicas estén gastando tanto dinero en infraestructura física “persisten otras preocupaciones, como las valoraciones de estas compañías”.

Con esta subida, Alphabet firma su mejor mes en Wall Street desde 2004, apunta la cadena, gracias al aumento de los ingresos en la nube. El S&P 500 acumuló una subida cercana al 10% en abril, lo que lo sitúa ante su mejor mes desde noviembre de 2020, pese a las tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo.

El Nasdaq avanzó alrededor de un 15%, su mayor alza desde abril de 2020, mientras que el Dow Jones cerró el mes con una ganancia próxima al 7%, su mejor desempeño desde noviembre de 2024.

En el plano macroeconómico, el Departamento de Comercio informó de que el producto interior bruto (PBI) de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 2 % en el primer trimestre, por encima del 0,5% del trimestre anterior, aunque por debajo del 2,2% previsto por los analistas.

Al margen, los inversores siguen asimilando la última decisión de la Reserva Federal, que mantuvo ayer las tasas de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, en línea con lo previsto, aunque con una inusual división interna.

El actual presidente, Jerome Powell, afronta su última etapa al frente del organismo, mientras crece la expectativa de que Kevin Warsh asuma el cargo próximamente.