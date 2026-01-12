El índice ampliado S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones, 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,26%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg.
El índice ampliado S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones, 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,26%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street termina al alza en medio de polémica por independencia de la Fed
Resumen de la noticia por IA
Wall Street termina al alza en medio de polémica por independencia de la Fed

Wall Street termina al alza en medio de polémica por independencia de la Fed

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

terminó al alza este lunes, a pesar de las preocupaciones por la independencia de la Reserva Federal (Fed), luego de las amenazas de la Casa Blanca contra la institución monetaria y su presidente.

El índice ampliado S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones, 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,26%.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

El domingo Powell informó que el Banco Central recibió una citación del Departamento de Justicia relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

La citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución.

Esto con el fin de que la Fed baje drásticamente las tasas de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC