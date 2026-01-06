Wall Street termina al alza y con doble récord para Dow Jones y S&P 500

Wall Street cerró al alza y con récords el martes, con los inversores mostrando un claro apetito por los activos estadounidenses, en particular por valores del sector tecnológico, pese a las tensiones geopolíticas.

El Dow Jones superó el récord del lunes, al subir 0,99% hasta los 49.462,08 puntos, y el índice ampliado S&P 500 avanzó 0,62% hasta los 6.944,82 puntos, un máximo histórico. El Nasdaq, en tanto, ganó 0,65%, pero se mantuvo ligeramente por debajo de sus máximos.

Vuelve a haber “cierto fervor en torno a la inteligencia artificial (IA)”, comentó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Según el analista, esta dinámica volvío tras el anuncio de Nvidia del inicio de la producción de sus nuevos procesadores de IA, más rápidos y que consumen menos energía que las versiones anteriores.

Esta noticia bastó para arrastrar a todo el ecosistema vinculado al desarrollo de la IA: las acciones de los fabricantes de semiconductores Micron y Texas Instruments se dispararon 10,04% y 8,41% respectivamente, y el fabricante de memorias digitales de datos Western Digital se catapultó un 16,77%.

Entre tanto, los operadores aguardan los datos clave de empleo en Estados Unidos que se publicarán el viernes, para obtener pistas sobre la evolución de las tasas de interés.

Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga recortando los tipos en Estados Unidos este año.