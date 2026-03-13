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Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,26%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,61% y el Nasdaq perdió 0,93%. Foto: EFE.
Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,26%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,61% y el Nasdaq perdió 0,93%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana marcada por la guerra de EE.UU. e Israel con Irán y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que pasa el 20 % del crudo mundial.

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