Wall Street termina en rojo tras una semana marcada por nuevos aranceles y el récord de Nvidia

Wall Street terminó este viernes en rojo tras una semana marcada por los nuevos aranceles del presidente Donald Trump a otros países y por el récord en capitalización bursátil de la tecnológica Nvidia.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,63%, hasta las 44.371 unidades; el selectivo S&P 500 perdió un 0,33%, hasta los 6.259 puntos, y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,22%, hasta 20.585 enteros.

En el computo semanal, el Dow bajó un 1%, el S&P 500 perdió un 0,3% y el Nasdaq restó un ligero 0,08%.

Donald Trump amenazó este jueves a Canadá con imponerle un arancel del 35% a partir del 1 de agosto y avanzó que podría considerar un ajuste más benigno si el país le ayuda a detener el flujo de fentanilo que entra a EE.UU. o elimina sus barreras comerciales o no comerciales, lo que lastró a los principales índices en la jornada de hoy.

Esta semana, la política arancelaria del republicano, que ha anunciado gravámenes para una docena de países, entre ellos Japón y Corea del Sur, ha estado en el punto de mira de los inversores.

A estos nuevos aranceles se suma el gravamen del 50% a las importaciones de Brasil en represalia por el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023).

No obstante, las acciones no se han visto demasiado afectadas por los aranceles de EEUU en los últimos días: “Esta ha sido una semana en la que la creciente retórica en torno al comercio no ha afectado negativamente a los mercados”, subraya Art Hogan, estratega jefe de mercado de la firma B.Riley Weatlh Management, en una nota recogida por CNBC.

Más allá de los vaivenes arancelarios, el fabricante de chips estadounidense Nvidia marcó este miércoles un récord mundial de capitalización de 3.972 billones de dólares al cierre de Wall Street, superando los 3.915 billones conseguidos por Apple a finales de 2024.

La empresa líder en inteligencia artificial (IA) había registrado otro hito ese mismo día al ser la primera cotizada en superar los 4 billones de capitalización, pero moderó su subida al final de la sesión y no consolidó ese valor de mercado.

Los inversores estarán pendientes la próxima semana de una nueva tanda de resultados empresariales, entre ellos los de bancos y entidades financieras como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban las ganancias de UnitedHealth (1,5 %) y Amazon (1,24%), y las pérdidas de Nike (-2,67%) y Salesforce (-2,2%).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 2,82 %, hasta 68,45 dólares el barril, el euro se cotiza a 1,168 dólares y la onza de oro está a 3.371 dólares.

