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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó 0,49%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó 0,49%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street terminó en verde este martes después de que dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, anotaran récord al cierre tras moderarse el rendimiento de los bonos del Tesoro y reanudarse el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA).

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