Wall Street terminó en verde este martes después de que dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, anotaran récord al cierre tras moderarse el rendimiento de los bonos del Tesoro y reanudarse el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA).

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Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó 0,49%, hasta los 51.521 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,58%, hasta los 7.818 enteros; y el Nasdaq crecía 0,45%, hasta las 27.599 unidades.

Durante la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.844 puntos, y el Nasdaq los 27.722. Una de las principales razones que impulsó a los inversores fue el retorno del optimismo por las grandes tecnológicas involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Marvell Technology creció 5,81%, mientras que Broadcom aumentó un 3,67%, AMD subió un 2,8% y Nvidia un 0,14%.

Por su parte, SpaceX, la empresa tecnológica de Elon Musk que salió a bolsa el pasado mes de junio, avanzó 0,49%, hasta los 171,92 dólares por acción, marcando su mejor dato desde finales de mayo.

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También fue por la moderación del rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos: el título a 10 años bajó 0,3 puntos básicos, hasta el 5,281%; y el título a 30 años se mantuvo en el 5,65%.

Mientras tanto, el precio del petróleo volvió a cerrar este martes en 89 dólares el barril mientras los inversores estudian los informes que apuntan a un alza del tráfico de crudo en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,01%, hasta los 89,44 dólares el barril, 0,01 dólares más que el cierre de este lunes.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,95 %, hasta 4.196 dólares la onza, y la plata un 0,77%, hasta 61,77 dólares la onza.