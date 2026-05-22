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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow subió 0,58%, hasta 50.579 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,37%, hasta 7.473 enteros; y el tecnológico Nasdaq repuntó 0,19%, hasta 26.343 unidades.(ANGELA WEISS / AFP)
Al término de la sesión, el Dow subió 0,58%, hasta 50.579 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,37%, hasta 7.473 enteros; y el tecnológico Nasdaq repuntó 0,19%, hasta 26.343 unidades.(ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, alcanzó un nuevo récord intradía tras una semana marcada por las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

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