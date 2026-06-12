Wall Street terminó este viernes en verde una semana marcada por la salida a bolsa de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, y por la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 0,7%, hasta los 51.202 puntos; el selectivo S&P avanzó 0,5%, hasta los 7.431 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó 0,31%, hasta las 25.888 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow sumó 0,66%, el S&P 500 0,65% y el Nasdaq un 0,7 %. Las acciones de SpaceX cerraron este viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19%, tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.

La compañía hizo su debut con un precio de 150 dólares por acción, lo que supuso una subida de en torno al 11 % respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de 135 dólares por título.

Con esta operación, su valor de mercado ya se sitúa por encima de los 2,1 billones de dólares y Musk pasa a ser la primera persona del mundo con una fortuna de un billón de dólares.

La salida a bolsa de SpaceX propulsó en la jornada de hoy a otras empresas del sector como Alphabet (0,5%) y Advanced Micro Devices (4,7%), mientras que Palantir perdió 3% y Amazon, un 1%.

Jeff Kilburg, director ejecutivo de la firma KKM Financial, indicó en declaraciones recogidas por CNBC que la IA “se está consolidando cada vez más” en el mercado: “Nada avanza en línea recta y hemos visto algunos tropiezos en el Nasdaq, pero creo que el liderazgo de los ‘Siete Magníficos’ debería mantenerse”.

En el plano gepolítico, esta semana los inversores han estado pendientes del desarrollo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los principales indicadores subieron ayer después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su decisión de cancelar los ataques programados para esa noche por avances en las negociaciones con Teherán.

Hoy, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que se ha alcanzado un “texto definitivo y consensuado” para un acuerdo de paz entre ambos países.

Previamente, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había asegurado que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa.

Vance apuntó además que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.

En otros mercados, el petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la jornada por debajo de los 85 dólares el barril, tras caer un 3,23%, y despidió así una semana a la baja presionado por las informaciones de un posible acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán.