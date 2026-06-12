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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 0,7%, el selectivo S&P avanzó 0,5% y el tecnológico Nasdaq ganó 0,31%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 0,7%, el selectivo S&P avanzó 0,5% y el tecnológico Nasdaq ganó 0,31%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street terminó este viernes en verde una semana marcada por la salida a bolsa de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, y por la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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