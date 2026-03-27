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Al cierre el selectivo S&P 500 retrocedió 1,67% y y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
Al cierre el selectivo S&P 500 retrocedió 1,67% y y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, entró en territorio de corrección, terminando así una semana marcada de nuevo por la guerra en Oriente Medio.

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