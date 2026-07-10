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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,29%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,29%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes con ganancias y el índice Nasdaq ganó 0,29%, hasta 26.281 puntos, impulsado por la subida de las empresas tecnológicas y la salida a bolsa de la compañía surcoreana de semiconductores SK Hynix.

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