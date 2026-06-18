Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el cómputo semanal, los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances: el Dow Jones subió 0,7%, el S&P 500 un 0,9% y el Nasdaq un 2,4%. Foto: EFE.
En el cómputo semanal, los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances: el Dow Jones subió 0,7%, el S&P 500 un 0,9% y el Nasdaq un 2,4%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street terminó este jueves en verde una semana más corta de lo habitual por el festivo de ‘Juneteenth’ o Día de la Emancipación y marcada por el acuerdo de Irán y Estados Unidos además de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener estables las tasas de interés.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.