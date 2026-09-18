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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,18%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,18%. (Foto: AP)
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street terminó este viernes en terreno mixto una semana marcada por la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) y el incremento en los precios del petróleo, debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio.

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