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Resumen

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En el cómputo semanal, el Dow perdió 1,3%, el S&P 500 restó un 0,27% y el Nasdaq retrocedió 0,45%. (Foto: AP)
En el cómputo semanal, el Dow perdió 1,3%, el S&P 500 restó un 0,27% y el Nasdaq retrocedió 0,45%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street terminó este viernes la semana en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,49%, tras darse a conocer que el paro creció ligeramente el pasado septiembre en EE.UU..

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